Embraer envisage de nouveaux contrats dans le secteur de la défense au Moyen-Orient après une commande des Émirats arabes unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

Le constructeur brésilien Embraer EMBJ3.SA s'attend à conclure de nouveaux contrats pour des avions de défense au Moyen-Orient, y compris des marchés intergouvernementaux, après une commande historique d'avions militaires C-390 passée par les Émirats arabes unis, a déclaré lundi le directeur de sa division défense.

Le directeur de la division défense de la société, Bosco da Costa Junior, a déclaré à Reuters que le contrat portant sur un maximum de 20 avions de transport militaire C-390 avec les Émirats arabes unis, le douzième pays à avoir choisi cet appareil, positionne le constructeur aéronautique brésilien pour réaliser davantage de ventes auprès de ses alliés.

« Le Moyen-Orient est une région stratégique pour nous », a-t-il déclaré, ajoutant qu'Embraer faisait la promotion du C-390 et de l'avion d'attaque léger Super Tucano dans la région.

M. Costa Junior a mis en avant ce qu’il a qualifié de contrat « différencié » avec les Émirats arabes unis portant sur 10 appareils C-390 et 10 options – c’est la première fois que ce modèle est sélectionné par un acheteur du Moyen-Orient.

« Je ne pense pas que ces 10 options aient été incluses dans le contrat simplement pour le plaisir d’avoir des options », a-t-il déclaré. « Je pense que nous verrons ici des mécanismes intergouvernementaux… avec un pays facilitant l’entrée d’autres nations dans le club des exploitants du C-390 », a-t-il ajouté, refusant de nommer les acheteurs potentiels.

Les marchés intergouvernementaux ont joué un rôle clé dans les ventes du C-390 en Europe, la Suède ayant rejoint un accord mené par les Pays-Bas et le Portugal obtenant des options d’achat pour des commandes passées par d’autres pays européens membres de l’OTAN.

Les actions d'Embraer ont progressé de 2,5 % à la suite de l'accord avec les Émirats arabes unis, surperformant l'indice de référence brésilien Ibovespa .BVSP , qui a reculé de 0,9 %. Les analystes d'Itau BBA ont estimé la valeur de cette commande ferme à 1 milliard de dollars.

FLOTTES VIEILLISSANTES

Au Moyen-Orient, Embraer avait mené une campagne pour remplacer la flotte saoudienne vieillissante de C-130 de Lockheed Martin LMT.N , mais le directeur général Francisco Gomes Neto a déclaré à Reuters plus tôt cette année que les perspectives d'une commande de ce pays s'étaient assombries .

Les Émirats arabes unis exploitent actuellement à la fois le C-130 et le C-17 de Boeing BA.N .

M. Costa Junior a déclaré que les conflits mondiaux en cours n'accéléraient pas directement les ventes, mais qu'ils incitaient les gouvernements à se concentrer davantage sur les coûts d'exploitation et la disponibilité des actifs, ce qui motivait les décisions de renouvellement de flotte.

Embraer estime la demande mondiale à 400 à 480 appareils dans le segment du transport militaire au cours des 20 prochaines années, principalement pour remplacer des flottes vieillissantes, avec environ 260 appareils dans le monde approchant ou dépassant 45 ans de service.

« Ces appareils devront être remplacés », a-t-il déclaré, ajoutant que le C-390 était prêt à opérer dans n'importe quelle région.