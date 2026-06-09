Embraer enregistre une hausse de son chiffre d'affaires grâce à sa filiale spécialisée dans les avions électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA prévoit que sa filiale spécialisée dans les avions électriques, Eve EVEX.N , générera entre 1 et 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an une fois que sa production aura atteint son plein régime, a déclaré mardi son directeur général, Francisco Gomes Neto.

* Cette estimation dépendra des performances du marché dans ce segment, a précisé Francisco Gomes Neto aux journalistes.

* Le véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) d'Eve devrait actuellement être certifié et entrer en service en 2028.

* Embraer prévoit un chiffre d'affaires du groupe compris entre 8,2 et 8,5 milliards de dollars cette année et vise à atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars d'ici 2030 “voire plus tôt”, a déclaré Francisco Gomes Neto.

* Embraer est confiant quant à sa capacité à respecter ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026.