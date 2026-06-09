 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Embraer enregistre une hausse de son chiffre d'affaires grâce à sa filiale spécialisée dans les avions électriques
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 14:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA prévoit que sa filiale spécialisée dans les avions électriques, Eve EVEX.N , générera entre 1 et 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an une fois que sa production aura atteint son plein régime, a déclaré mardi son directeur général, Francisco Gomes Neto.

* Cette estimation dépendra des performances du marché dans ce segment, a précisé Francisco Gomes Neto aux journalistes.

* Le véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) d'Eve devrait actuellement être certifié et entrer en service en 2028.

* Embraer prévoit un chiffre d'affaires du groupe compris entre 8,2 et 8,5 milliards de dollars cette année et vise à atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars d'ici 2030 “voire plus tôt”, a déclaré Francisco Gomes Neto.

* Embraer est confiant quant à sa capacité à respecter ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026.

Valeurs associées

EVE HOLDING
2,855 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 269,12 +0,85%
Pétrole Brent
92,68 -1,52%
HAFFNER ENERGY
0,2665 -0,19%
2CRSI
53,2 -2,21%
SOITEC
153,85 -1,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank