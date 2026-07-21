Embraer conclut des contrats portant sur 28 avions E2, tandis qu'Abra passe sa première commande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte, y compris des commentaires de la direction) par David Shepardson et Gabriel Araujo

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA a annoncé mardi, lors du salon aéronautique de Farnborough en Angleterre, avoir reçu des commandes portant sur 28 appareils E2, dont 20 jets destinés au groupe aérien sud-américain Abra Group et des commandes émanant de clients existants, Binter et Luxair.

La commande d’avions E195-E2 passée par Abra marque le premier achat d’appareils Embraer par ce groupe, qui contrôle la compagnie brésilienne Gol et la colombienne Avianca, dont les flottes se composent actuellement d’avions Boeing BA.N et d’Airbus AIR.PA .

Bien qu’Abra n’ait pas immédiatement précisé comment elle répartirait ces appareils, Gol rejoindrait ses concurrents LATAM Airlines LTM.SN et Azul AZUL3.SA parmi les exploitants de jets Embraer sur le marché domestique du constructeur si Abra les intégrait à sa flotte. Azul est un client de longue date d’Embraer, tandis que LATAM a passé commande l’année dernière . Gol et Embraer discutent depuis longtemps d’une commande potentielle , sous la pression du gouvernement brésilien qui souhaite que toutes les grandes compagnies aériennes locales exploitent des avions Embraer.

L'accord d'Abra comprend 10 options d'achat et 15 droits d'achat. La livraison du premier avion est prévue pour fin 2027.

Des projets de produits encore flous

Arjan Meijer, directeur général d’Embraer Commercial Aviation, a déclaré aux journalistes que la société n’avait pas encore pris de décision quant à ses futurs plans de produits.

"Nous sommes une entreprise très compétente, mais nous devons nous décider sur ce que nous voulons faire."

Embraer affiche un carnet de commandes record et s’attend à ce que celui-ci continue de croître. "Un carnet de commandes plus important nous offre davantage de sécurité pour les ventes futures. Nous voulons développer notre activité," a déclaré Meijer. "Nous vendons davantage à terme et nous constatons une demande soutenue."

Embraer a également annoncé une commande de cinq avions E195-E2 de la part de la compagnie aérienne espagnole Binter. La compagnie nationale luxembourgeoise Luxair a converti ses droits d’achat en commandes fermes pour trois avions E190-E2, tout en s’assurant un droit d’achat supplémentaire.

La compagnie japonaise Fuji Dream Airlines a commandé deux appareils E175 de première génération, a indiqué Embraer.

Les analystes d’Itau BBA ont estimé la valeur de ces commandes fermes à environ 1,3 milliard de dollars, en supposant une remise de 50 % sur les prix catalogue, à comparer au carnet de commandes d’Embraer s’élevant à 32,1 milliards de dollars à la fin du premier trimestre.

"Ces nouvelles positives en provenance d’Embraer pourraient maintenir un climat d’optimisme autour du salon aéronautique de Farnborough jusqu’à la fin de la semaine," ont écrit les analystes dans une note adressée à leurs clients.