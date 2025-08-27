EMBARGO 21/09 7H30 BlackRock juge opportun d’augmenter les allocations aux hedge funds

Le BlackRock Investment Institute (BII) estime opportun d’envisager des allocations plus importantes aux hedge funds dans les portefeuilles, en partant du constat qu’il est aujourd’hui possible de générer davantage d’alpha. Cette conclusion est contenue dans une étude qui fait partie d’une nouvelle série du BII sur la construction de portefeuille.

Les analyses de l’institut de BlackRock montrent que la part investie en hedge funds pourrait augmenter jusqu’à 5 points de pourcentage, tout en visant un niveau de risque similaire à celui des solutions de portefeuille plus traditionnelles.

Pour les stratégies de hedge funds à faible volatilité, cette augmentation pourrait être financée par une réduction de l’exposition aux obligations d’État des marchés développés. Pour les stratégies à forte volatilité, l’augmentation pourrait être financée par une réduction de l’exposition aux actions cotées – plutôt qu’au détriment des actifs non cotés.

Isoler les hedge funds

Certains investisseurs classent généralement les hedge funds dans la catégorie des actifs « alternatifs », aux côtés des marchés privés – ce qui limite mécaniquement leur poids en portefeuille en fonction des plafonds fixés pour les alternatives. « Nous préférons au contraire isoler les hedge funds en tant qu’allocation distincte, séparée des marchés privés. Les allocations aux marchés privés pourraient ainsi rester inchangées », soulignent les auteurs de l’étude.

Plutôt que de calibrer les allocations uniquement par grandes catégories d’actifs comme les placements alternatifs, le BlackRock Investment Institute pense que les investisseurs devraient prendre en compte des critères comme la liquidité, la gouvernance et les contraintes de risque lorsqu’ils allouent du capital aux marchés privés et aux hedge funds.