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Elroy Air serait sur le point de conclure un accord de 800 millions de dollars avec une SPAC
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 07:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans les drones de transport de marchandises Elroy Air serait en pourparlers avancés en vue d'une introduction en bourse par le biais d'une fusion avec la société à chèque en blanc Columbus Circle Capital Corp. II CMII.O , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette opération donnerait naissance à une société dont la valeur d'entreprise s'élèverait à environ 1 milliard de dollars.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'opération valorise Elroy Air à environ 800 millions de dollars sur une base «pre-money» et comprend un investissement privé dans des actions cotées en bourse (PIPE) d'un montant de 165 millions de dollars, précise le rapport.

* Inflection Point, une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) de longue date, est le principal investisseur de ce PIPE, a précisé Bloomberg.

* Elroy Air et Columbus Circle Capital n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures d'ouverture habituelles.

* Elroy Air a été fondée en 2016 et a levé 40 millions de dollars en 2021 auprès d'investisseurs, dont la branche de capital-risque d' LMT.N , filiale de Lockheed Martin, selon son site web.

* La société dispose de sites à Byron, en Californie, et bénéficie du soutien de sociétés de capital-risque de premier plan, notamment Diamondstream Partners et Catapult Ventures, entre autres.

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