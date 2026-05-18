Elon Musk perd son procès contre OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Au paragraphe 14, correction indiquant que l'avocat de Musk faisait référence à Altman, et non à Musk, lorsqu'il évoquait un manque de franchise) par Deepa Seetharaman, Jonathan Stempel et Greg Bensinger

Lundi, un jury américain a donné tort à Elon Musk dans le procès qu'il avait intenté contre OpenAI, estimant que la société d'intelligence artificielle ne pouvait être tenue responsable envers l'homme le plus riche du monde pour s'être prétendument écartée de sa mission initiale au service de l'humanité.

Dans un verdict unanime, le jury de la cour fédérale d'Oakland, en Californie, a estimé que Musk avait intenté son action trop tard.

Le jury a délibéré moins de deux heures.

Ce procès était largement considéré comme un moment décisif pour l'avenir d'OpenAI et de l'intelligence artificielle en général, tant en ce qui concerne la manière dont elle devrait être utilisée que les personnes qui devraient en bénéficier.

À l'issue du verdict, l'avocat de Musk a déclaré qu'il se réservait le droit de faire appel, mais la juge a laissé entendre qu'il risquait d'avoir fort à faire, car la question de savoir si le délai de prescription avait expiré avant que Musk n'intente son action relevait d'une question de fait. “Il existe un nombre considérable de preuves à l’appui de la conclusion du jury, c’est pourquoi j’étais prête à rejeter l’affaire sur-le-champ”, a déclaré la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers. Dans son procès de 2024, Musk a accusé OpenAI, son directeur général Sam Altman et son président Greg Brockman de l'avoir manipulé pour qu'il leur verse 38 millions de dollars, puis d'avoir agi dans son dos en rattachant une entreprise à but lucratif à son organisation à but non lucratif d'origine et en acceptant des dizaines de milliards de dollars de Microsoft et d'autres investisseurs.

Musk a qualifié le comportement des défendeurs d’OpenAI de “vol d’une organisation caritative”.

OpenAI a été fondée par Altman, Musk et plusieurs autres personnes en 2015. Musk a quitté son conseil d’administration en 2018, et OpenAI a créé une entreprise à but lucratif l’année suivante.

Les gens utilisent l'IA à des fins multiples, telles que l'éducation, la reconnaissance faciale, le conseil financier, le journalisme, la recherche juridique, les diagnostics médicaux et les deepfakes nuisibles.

Beaucoup de gens expriment leur méfiance envers cette technologie et craignent qu'elle ne remplace les humains dans leur travail.

Le verdict a été rendu après 11 jours de témoignages et de débats au cours desquels la crédibilité de Musk et d’Altman a été remise en cause à plusieurs reprises.

Chaque partie a accusé l'autre d'être plus intéressée par l'argent que par le service public.

Dans sa plaidoirie finale, l’avocat de Musk, Steven Molo, a rappelé aux jurés que plusieurs témoins avaient mis en doute la sincérité d’Altman ou l’avaient qualifié de menteur, et qu’Altman n’avait pas répondu par un “oui” sans réserve lorsqu’on lui avait demandé, au cours du procès, s’il était totalement digne de confiance.

“La crédibilité de Sam Altman est directement en cause”, a déclaré Molo. “Si vous ne le croyez pas, ils ne peuvent pas gagner.”

Musk a accusé OpenAI d’avoir tenté à tort d’enrichir les investisseurs et les initiés aux dépens de l’organisation à but non lucratif, et de ne pas avoir donné la priorité à la sécurité de l’IA. Il a également soutenu que Microsoft savait depuis le début qu’OpenAI se souciait davantage de l’argent que de l’altruisme.

OpenAI a rétorqué que c'était Musk qui ne voyait que l'argent, et qu'il avait attendu trop longtemps avant d'affirmer qu'OpenAI avait violé son accord fondateur visant à développer une intelligence artificielle sûre au service de l'humanité.

“M. Musk a peut-être le don de transformer tout ce qu’il touche en or dans certains domaines, mais pas en matière d’IA”, a déclaré William Savitt, avocat d’OpenAI, dans sa plaidoirie finale. OpenAI est en concurrence avec des entreprises d'IA telles qu'Anthropic et xAI, et se prépare à une éventuelle introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1.000 milliards de dollars.

Microsoft a dépensé plus de 100 milliards de dollars dans son partenariat avec OpenAI, a témoigné un dirigeant de Microsoft.

La société xAI de Musk fait désormais partie de son entreprise spatiale et de fusées SpaceX, qui prépare une introduction en bourse dont la taille pourrait dépasser celle d'OpenAI.