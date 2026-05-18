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Hantavirus: à Ushuaïa débute la traque d'un éventuel rongeur porteur du virus
information fournie par AFP 18/05/2026 à 08:48

Vue aérienne d'Ushuaïa, en Terre de Feu argentine, le 13 mai 2026 ( AFP / CRISTIAN URRUTIA )

Vue aérienne d'Ushuaïa, en Terre de Feu argentine, le 13 mai 2026 ( AFP / CRISTIAN URRUTIA )

Une mission scientifique entame lundi en Terre de Feu la traque d'éventuels rongeurs vecteurs d'hantavirus, une hypothèse dont la province argentine se défend farouchement, depuis le foyer à bord d'un navire de croisière parti d'Ushuaïa, le 1er avril.

Pendant plusieurs jours, des biologistes venus de Buenos Aires doivent poser des pièges en divers points de l'île australe, puis analyser si les rongeurs capturés sont porteurs de la souche "Andes" du virus, transmissible d'humain à humain. Un virus à ce jour officiellement absent de Terre de Feu, au contraire de provinces andines bien plus au nord comme Rio Negro ou Chubut, à 1.500 km.

La mission est devenue cruciale depuis qu'un foyer d'infection à bord du Hondius (trois décès à ce jour) a causé une alarme globale. Le "cas zéro", un Néerlandais, avait séjourné 48 heures à Ushuaïa avant d'embarquer.

Vue aérienne d'Ushuaïa, en Terre de Feu argentine, le 13 mai 2026 ( AFP / CRISTIAN URRUTIA )

Vue aérienne d'Ushuaïa, en Terre de Feu argentine, le 13 mai 2026 ( AFP / CRISTIAN URRUTIA )

Il existe un débat scientifique au niveau local concernant l'identité du rongeur présent en Terre de Feu. Il s'agirait du "raton colilargo", le rat à longue queue (Oligoryzomys longicaudatus), ou d'une sous-espèce, le colilargo dit de Magellan (Oligoryzomys magellanicus) qui diffère par quelques points.

"Pour certains, il s'agit de la même espèce, pour d'autres d'une sous-espèce, mais l'important est d'analyser si l'un d'eux est infecté par l'hantavirus", résume Juan Petrina, en charge des questions d'épidémiologie au niveau de la province.

- Pièges de nuit -

Depuis 15 jours, les autorités de Terre de Feu se battent contre le soupçon selon lequel l'infection du Hondius a été contractée là. La province, martèlent-elles, n'a pas eu de cas d'hantavirus depuis que sa notification est obligatoire, il y a 30 ans. Ni avant, de mémoire de scientifique local.

La rivière Pipo, près d'Ushuïa, en Terre de feu argentine, le 17 mai 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )

La rivière Pipo, près d'Ushuïa, en Terre de feu argentine, le 17 mai 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )

Le "colilargo" est un rongeur menu de 6-8 centimètres, mais dont la queue peut atteindre 15 cm. Il vit en écosystèmes boisés, de buissons, nichant par exemple dans des cavités de troncs, a des habitudes nocturnes, un régime de fruits et graines.

C'est dans ces lieux que les scientifiques du Malbran, institut argentin de référence en infectiologie, vont déposer des cages-pièges le soir et les relever le matin, pour capturer des rongeurs vivants, ont expliqué à l'AFP des sources sanitaires locales.

Un endroit-cible privilégié est le Parc national de la Terre de Feu, 70.000 hectares de forêts, lacs et montagnes à 15 km d'Ushuaïa. Une autre zone boisée, non loin d'une décharge à enfouissement, sera aussi ciblée, selon les mêmes sources.

Mais pas la décharge elle-même, même si elle a été suspectée: des informations - non confirmées - avaient évoqué une visite sur place du cas zéro néerlandais, passionné d'oiseaux, pour observer des charognards locaux. D'où un hypothétique contact avec des rats.

Capturer des rats dans la décharge elle-même n'aurait "pas de sens, (car) les rongeurs qui s'y trouvent sont des rongeurs urbains, pas susceptibles d'hantavirus", a souligné M. Petrina.

Après analyse des rats, les résultats devraient être connus sous quatre semaines, a-t-il estimé.

Les scientifiques locaux accueillent favorablement la mission, pour "évaluer avec plus de certitude la dangerosité potentielle des rongeurs" locaux, pose Guillermo DeFerrari, biologiste du Centre austral d'investigations scientifiques (CADIC).

- Des rongeurs isolés -

Pour son collègue Sebastian Poljak, expert en mammifères locaux, elle devrait permettre "d'éradiquer définitivement l'idée qu'il y a de l'hantavirus ici". "Aucun antécédent", rappelle-t-il.

Juan Petrina, directeur en charge des questions d'épidémiologie de la province de Terre de Feu, en Argentine, le 9 mai 2026 à Ushuaïa ( AFP / Cristian URRUTIA )

Juan Petrina, directeur en charge des questions d'épidémiologie de la province de Terre de Feu, en Argentine, le 9 mai 2026 à Ushuaïa ( AFP / Cristian URRUTIA )

Il rappelle que la Terre de Feu est une île (un archipel en fait) séparée du continent par "le détroit de Magellan, soit une grande barrière géographique pour les espèces. La population de rongeurs de Terre de Feu présente un degré d'isolement important par rapport aux autres".

Aussi les scientifiques, sans pouvoir l'affirmer, penchent plutôt pour le scénario d'une infection du cas zéro dans une autre région: le couple néerlandais avait sillonné l'Argentine quatre mois, avec des incursions au Chili - où l'hantavirus est aussi présent - et en Uruguay.

Les autorités locales, elles, prient pour que la mission du Malbran raye pour de bon l'hypothèse d'une infection locale. Et rassure le tourisme: si en ce début d'hiver Ushuaïa vit au ralenti, les croisières (septembre à avril), drainent jusqu'à 200.000 visiteurs par an.

"On ne veut pas que (cette histoire) continue de prendre de l'ampleur" se désespérait vendredi Juan Manuel Pavlov, secrétaire de l'Institut de tourisme de Terre de Feu.

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1 commentaire

  • 09:05

    Hier le pangolin, la chauve-souris. Aujourd'hui le rat de Ushuaïa. On pourrait aussi aller voir du côté de la Belgique (en UE en général), l’Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili, le Panama, le Paraguay, les États-Unis d’Amérique et l’Uruguay.

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