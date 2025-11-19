 Aller au contenu principal
Elon Musk et Jensen Huang parleront de l'IA lors d'un forum d'investissement américano-saoudien
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 05:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails sur l'événement, aux paragraphes 3, 4 à 10) par David Shepardson

Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, et le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, participeront à une discussion sur les progrès de l'intelligence artificielle et de la technologie lors d'un forum d'investissement américano-saoudien qui se tiendra à Washington mercredi, selon un document consulté par Reuters.

"Cette conversation explorera les forces émergentes qui façonnent la prochaine vague de progrès technologiques, en mettant en évidence les architectures, les modèles et les investissements qui alimentent un avenir plus intelligent et interconnecté", indique le document. L'événement est prévu au lendemain de la rencontre entre le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, largement connu sous ses initiales MBS, et le président Donald Trump à la Maison Blanche.

La discussion sera animée par Abdullah Alswaha, ministre saoudien des communications et des technologies de l'information. Musk et Huang ont tous deux participé à un dîner organisé par Trump en l'honneur du prince héritier.

Les directeurs généraux de Chevron CVX.N , Palantir

PLTR.O , Aramco 2222.SE , Qualcomm QCOM.O , Cisco CSCO.O , Adobe ADBE.O , General Dynamics GD.N et Pfizer PFE.N participeront également à l'événement, selon l'ordre du jour.

Lors de son premier voyage aux États-Unis depuis 2018, bin Salman vante les liens commerciaux croissants entre les États-Unis et l'Arabie saoudite.

Des cadres supérieurs du Blackstone Group BX.N , de Boeing

BA.N , d'IBM IBM.N , d'Alphabet's GOOGL.O Google, de Salesforce CRM.N , de Supermicro SMCI.O , de Lockheed Martin

LMT.N , Saudia Group, Andreessen Horowitz, Halliburton HAL.N , State Street SST.N et Parsons Corp PSN.N sont également attendus à l'événement du 19 novembre au John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Donald Trump devrait également s'exprimer lors de l'événement, a indiqué la Maison Blanche.

Le forum comprendra des panels sur l'intelligence artificielle, l'énergie, la technologie, l'aérospatiale, les soins de santé et la finance.

En mai, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé des milliards de dollars d'investissements dans les deux pays lors du voyage de quatre jours de Donald Trump au Moyen-Orient.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

