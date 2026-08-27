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Elon Musk, de SpaceX, et David Sacks rejoindront Altman et Huang lors d'un événement du G20, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 15:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk, directeur général SPCX.O de SpaceX, et David Sacks, ancien responsable de l'IA à la Maison Blanche, doivent prendre la parole la semaine prochaine lors d'une réunion ministérielle du Groupe des 20 consacrée aux technologies, qui se tiendra en Caroline du Nord, aux côtés de

NVDA.O Jensen Huang, de Nvidia, et de Sam Altman, d'OpenAI, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information, qui cite des sources proches du dossier.

Elon Musk
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