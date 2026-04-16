Ellison s'adresse directement aux exploitants de salles pour plaider la cause de Paramount et Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Richwine

Le directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , David Ellison, a promis jeudi aux exploitants de salles de cinéma que la société tiendrait son engagement de sortir au moins 30 films par an si les autorités de régulation approuvaient le projet d'achat de Warner Bros Discovery WBD.O pour un montant de 110 milliards de dollars. Les exploitants de salles de cinéma ont exprimé leur scepticisme à l'égard de l'engagement d'Ellison et ont appelé les autorités de régulation à bloquer l'opération.

"Je voulais regarder chacun d'entre vous dans les yeux et vous donner ma parole: Une fois que nous aurons fusionné avec Warner Bros, nous produirons au moins 30 films par an dans les deux studios", a déclaré M. Ellison devant des milliers de propriétaires de salles de cinéma et de dirigeants d'entreprises réunis dans un théâtre lors de la convention CinemaCon à Las Vegas.

M. Ellison a déclaré que la Paramount avait déjà démontré sa capacité à augmenter sa production de films. La société, née de la fusion de Paramount Global et de Skydance Media en août dernier, prévoit de sortir 15 films cette année, contre huit en 2025.

Tous les films seront diffusés en exclusivité dans les salles de cinéma pendant au moins 45 jours, a précisé M. Ellison, suscitant les applaudissements de l'assistance. Les exploitants de salles de cinéma ont fait pression en faveur d'une durée minimale de 45 jours dans l'ensemble du secteur. "Les gens peuvent spéculer autant qu'ils veulent, mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire personnellement que vous pouvez compter sur notre engagement total", a-t-il déclaré. "Et nous vous montrerons que nous sommes sincères."

En début de semaine, le directeur de l'association professionnelle Cinema United a déclaré à la convention que la combinaison de Paramount et Warner Bros serait préjudiciable à l'industrie du divertissement et aux consommateurs.

"Malheureusement, l'histoire nous montre que la consolidation entraîne une diminution du nombre de films produits pour les salles de cinéma", a déclaré Michael O'Leary, président-directeur général de Cinema United.