Elliott monte à plus de 10% du capital de Norwegian Cruise et exige un virage stratégique
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 17:07
Norwegian Cruise, basé à Miami, fait face à une demande modérée, à une intensification de la concurrence et à des coûts en hausse, alors que ses rivaux Royal Caribbean et Carnival ont affiché de solides performances. Elliott estime que le conseil a failli à ses responsabilités et conteste notamment la récente nomination de John Chidsey, ex-CEO de Subway, à la tête du groupe. Le fonds souhaiterait faire entrer des administrateurs disposant d'une expertise spécifique du secteur, et aurait notamment approché Adam Goldstein, ancien dirigeant de Royal Caribbean.
Dans une lettre adressée à l'entreprise, Elliott appelle à l'adoption d'un nouveau plan stratégique qu'il juge susceptible de porter l'action à 56 dollars, soit une hausse potentielle de 159%. Le fonds se dit ouvert à une collaboration avec la direction mais se dit également prêt à s'adresser directement aux actionnaires si nécessaire. Norwegian Cruise Line, de son côté, affirme rester concentré sur la création de valeur à long terme sous la direction de son nouveau CEO. Pour certains analystes, les défis à relever sont structurels et nécessiteront des ajustements en profondeur, au-delà d'un simple changement de gouvernance.
Valeurs associées
|23,795 USD
|NYSE
|+10,62%
