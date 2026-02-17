 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elliott monte à plus de 10% du capital de Norwegian Cruise et exige un virage stratégique
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 17:07

Le fonds activiste Elliott Management a annoncé mardi avoir franchi le seuil des 10% du capital de Norwegian Cruise Line Holdings, avec l'intention d'influencer la gouvernance du groupe. Dans un communiqué, le fonds critique la direction actuelle et la gestion passée, appelant à un renouvellement du conseil d'administration et à une réorientation stratégique. L'action du croisiériste a progressé de près de 8% en séance.

Norwegian Cruise, basé à Miami, fait face à une demande modérée, à une intensification de la concurrence et à des coûts en hausse, alors que ses rivaux Royal Caribbean et Carnival ont affiché de solides performances. Elliott estime que le conseil a failli à ses responsabilités et conteste notamment la récente nomination de John Chidsey, ex-CEO de Subway, à la tête du groupe. Le fonds souhaiterait faire entrer des administrateurs disposant d'une expertise spécifique du secteur, et aurait notamment approché Adam Goldstein, ancien dirigeant de Royal Caribbean.

Dans une lettre adressée à l'entreprise, Elliott appelle à l'adoption d'un nouveau plan stratégique qu'il juge susceptible de porter l'action à 56 dollars, soit une hausse potentielle de 159%. Le fonds se dit ouvert à une collaboration avec la direction mais se dit également prêt à s'adresser directement aux actionnaires si nécessaire. Norwegian Cruise Line, de son côté, affirme rester concentré sur la création de valeur à long terme sous la direction de son nouveau CEO. Pour certains analystes, les défis à relever sont structurels et nécessiteront des ajustements en profondeur, au-delà d'un simple changement de gouvernance.

Valeurs associées

NORW CRS LINE
23,795 USD NYSE +10,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank