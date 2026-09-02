Elliott a pris une participation dans Deutsche Telekom et s'oppose à la fusion avec T-Mobile, selon Bloomberg News

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Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans Deutsche Telekom

DTEGn.DE et a indiqué que la société devrait renoncer à une éventuelle fusion avec T-Mobile US TMUS.O , a rapportémercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'investisseur activiste souhaite que l'opérateur de télécommunications allemand envisage d'autres moyens de créer de la valeur pour ses actionnaires, notamment par le biais de rachats d'actions à plus grande échelle,précise l'article.

Le montant exact de la participation d’Elliott dans Deutsche Telekom n’a pas pu être déterminé, précise l’article.

T-Mobile, la filiale américaine de l’entreprise, a refusé de répondre à une demande de commentaires de Reuters, tandis qu’Elliott et Deutsche Telekom n’ont pas réagi dans l’immédiat.

Reuters avait rapporté en avril queDeutsche Telekom étudiait la possibilité d’une fusion avec T-Mobile US afin de créer un géant transatlantique des télécommunications, ce qui constituerait la plus grande fusion jamais réalisée entre deux sociétés cotées en bourse.

Deutsche Telekom détient près de 54 % du capital de T-Mobile, qui constitue sa principale source de bénéfices.

Cependant, Semafor a rapporté en juillet que les dirigeants américains de T-Mobile avaient fait savoir à Deutsche Telekom qu’ils ne soutenaient plus une fusion.

Deutsche Telekom, l’un des plus grands groupes de télécommunications européens avec plus de 273 millions de clients mobiles,affiche une capitalisation boursière de 157 milliards de dollars, inférieure à celle de T-Mobile (200 milliards de dollars).

Un accord aurait donné naissance au plus grand opérateur mobile au monde en termes devaleur boursière, devançant China Mobile

600941.SS .

Les liens entre Deutsche Telekom et T-Mobile remontent à environ 25 ans, la participation du groupe allemand ayant fluctué au cours de cette période, même s'il a renforcé son emprise depuis 2020.

Le directeur général de l’opérateur allemand, Timotheus Hoettges, a déclaré aux investisseurs en février que la société étudiait les moyens d’augmenter sa participation dans T-Mobile US.