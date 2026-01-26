ELLE (Lagardère) ouvre un premier Spa au Japon
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 13:13
Développé et exploité par Sumitomo Fudosan Villa Fontaine dans le cadre d'un accord de licence avec Lagardère, ce spa accueille une clientèle internationale. Son architecture intérieure s'inspire des appartements parisiens en intégrant les codes design japonais.
"Aujourd'hui, ELLE est devenu une marque lifestyle complète, couvrant la mode, la beauté, la culture et les expériences, et offrant son style unique "Parisienne" qui s'intègre dans la vie de chaque femme", affirme Lagardère.
