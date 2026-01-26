 Aller au contenu principal
ELLE (Lagardère) ouvre un premier Spa au Japon
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 13:13

Lagardère annonce l'ouverture, par sa marque lifestyle ELLE, de son premier spa de luxe sous marque propre au Japon le 1er décembre 2025. Couvrant 400 m², il est situé au sein du plus grand hôtel d'aéroport du Japon, l'hôtel 5* Villa Fontaine Premier à Haneda Airport.

Développé et exploité par Sumitomo Fudosan Villa Fontaine dans le cadre d'un accord de licence avec Lagardère, ce spa accueille une clientèle internationale. Son architecture intérieure s'inspire des appartements parisiens en intégrant les codes design japonais.

"Aujourd'hui, ELLE est devenu une marque lifestyle complète, couvrant la mode, la beauté, la culture et les expériences, et offrant son style unique "Parisienne" qui s'intègre dans la vie de chaque femme", affirme Lagardère.

