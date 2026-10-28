Elis reprend de l'élan au 3e trimestre et garde le cap pour 2026

Le spécialiste de la location-entretien a enregistré une hausse de 6,1% de son chiffre d'affaires, à 1,32 milliard d'euros. Les nouveaux contrats et la bonne saison touristique en Europe compensent les difficultés au Mexique.

Elis a annoncé mercredi une accélération de son activité au 3e trimestre, soutenue par de nouveaux contrats et une bonne saison estivale dans l'hôtellerie en Europe.

La croissance organique, qui exclut les acquisitions et les effets de change, atteint 3,5%, après 3,2% au deuxième trimestre. Au total, les ventes progressent de 6,1%, à 1,32 milliard d'euros.

L'Europe du Sud se distingue avec une croissance organique de 6,7%. En France, elle atteint 2,1 %, malgré les incendies et la canicule qui ont pénalisé certains clients durant l'été.

Le Mexique reste un point faible

En Amérique latine, la croissance organique ralentit à 3,6%. Au Mexique, une réorganisation du système fédéral de santé entraîne depuis juin une perte de chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros par mois, sans nouvelle dégradation au troisième trimestre.

"La solide performance du troisième trimestre nous permet de confirmer nos objectifs financiers pour 2026", a déclaré Xavier Martiré, président du directoire, dans le communiqué.

Elis prévoit une croissance organique annuelle légèrement inférieure aux 3,8% de 2025 et une légère amélioration de ses marges opérationnelles ajustées.