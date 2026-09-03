Elis lance une nouvelle opération d'actionnariat salarié

Elis annonce le lancement de "Elis for All" 2026, une nouvelle opération d'actionnariat salarié visant à associer davantage ses collaborateurs aux performances et au développement du groupe.

L'offre prévoit une formule classique permettant aux salariés éligibles de souscrire des actions Elis avec une décote de 30% par rapport au cours de référence. Le dispositif comprend également un abondement d'une action offerte pour dix actions souscrites.

L'opération, ouverte aux salariés adhérents au Plan d'Epargne Groupe ainsi qu'à ceux de certaines filiales étrangères, pourra porter sur un maximum de 2 millions d'actions nouvelles, représentant environ 0,86% du capital d'Elis.