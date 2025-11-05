 Aller au contenu principal
Elis, Figeac Aéro, TP, Solutions30... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 05/11/2025 à 18:31

(AOF) - Air France-KLM

Le groupe aérien présentera ses résultats du troisième trimestre.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ArcelorMittal

le groupe sidérurgique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

DeltaPlus

Le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Elis

Elis, spécialiste des services circulaires, annonce l'acquisition de 100% de Acquaflash au Brésil. Cette société a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros. Elle exploite une blanchisserie moderne et performante, principalement dédiée au secteur de la santé, notamment pour la fourniture de linge plat. L'entreprise emploie environ 380 collaborateurs. L'intégration d'Acquaflash est effective dans les comptes du groupe depuis le 1er novembre 2025.

Engie

Le groupe énergéticien précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eurazeo

Le groupe d'investissement diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Euronext

L'opérateur boursier paneuropéen présentera ses résultats du troisième trimestre.

Eutelsat

L'opérateur de satellites livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Figeac Aéro

Au deuxième trimestre de son exercice 2025-2026, Figeac Aéro a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7%, ou de 9,1% en organique, à 113,4 millions d'euros. Avec cette progression, l'équipementier des grands industriels de l'aéronautique aligne un 18ème trimestre consécutif de croissance. Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus sont en hausse de 7,7%, ou de 9,6% en organique à 215,3 millions d'euros. Figeac Aéro en a profité pour confirmer l'ensemble de ses objectifs financiers annuels.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieure rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Legrand

Le spécialiste des infrastructures électriques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Neurones

Neurones a enregistré une croissance organique des ventes de 5,1%, à 207,9 millions d'euros, au troisième trimestre 2025. "La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d'ITSM (Service Now) et du Business Process Management", précise le groupe de conseil en management et de services numériques. La croissance interne ressort à 4,7% sur 9 mois.

NRJ Group

Le groupe audiovisuel diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Selectirente

Selectirente a vu son chiffre d'affaires progresser de seulement 0,1%, à 22,596 millions d'euros, au troisième trimestre. Dans le détail, les loyers ont connu une très légère croissance de 0,4%, à 22,4 millions d'euros, tandis que les autres revenus ont chuté de 27,2%, à 196 000 euros. Sur la période, le taux d'occupation de la foncière spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité a atteint 95,9%, stable par rapport au deuxième trimestre.

SES

Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre.

Solutions30

Le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 a reculé de 3,9% à 216,8 millions d'euros au troisième trimestre 2025. L'évolution du chiffre d'affaires du spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique inclut une contraction organique de 6,1%, partiellement compensée par la contribution des acquisitions récentes à hauteur de +2,1%. L'impact des variations de change est négligeable. Le groupe est pénalisé par l'activité Connectivity France, dont les revenus ont chuté de 32,1% à 31,1 millions d'euros.

Solvay

Le chimiste belge indiquera ses résultats du troisième trimestre.

TP

TP, ex- Teleperformance , a abaissé ses objectifs financiers annuels invoquant un environnement "volatil". Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 2,51 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 0,5% sur un an. Pour les 9 premiers mois 2025, le chiffre d'affaires de l'opérateur de centres d'appels, sorti du CAC 40 en septembre, ressort à 7, 62 milliards d'euros, en croissance de 1,5 % à données comparables.

Veolia

Le conseil d'administration de Veolia a décidé, sur recommandation de son comité des nominations, de proposer à l'assemblée générale du 23 avril 2026 de renouveler les mandats d'administrateurs d'Antoine Frérot et d'Estelle Brachlianoff. Sous réserve du vote de l'assemblée générale, le conseil d'administration renouvellera Antoine Frérot dans ses fonctions de président du conseil d'administration. Le conseil d'administration confirmera également Estelle Brachlianoff dans ses fonctions de directrice générale.

