Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis: croissance organique de 5% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 07:18









(CercleFinance.com) - Le groupe de blanchisserie industrielle Elis affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 de plus de 1,18 milliard d'euros, en croissance organique de 4,9%, soit un cumul de 3,43 milliards à fin septembre, en progression organique de 5,3%.



'La dynamique commerciale reste soutenue, portée par les nombreuses initiatives lancées par le groupe dans chacun des pays', explique son président du directoire Xavier Martiré, qui pointe aussi des ajustements de prix pour compenser l'inflation des coûts.



'Par ailleurs, nous sommes satisfaits de confirmer le retour à la normale du taux de rétention client', poursuit-il. Le groupe note cependant une performance décevante en hôtellerie-restauration, avec des taux d'occupation en baisse sur le trimestre.



Elis confirme ses objectifs pour 2024, dont une croissance organique du chiffre d'affaires entre +5,2 et +5,5%, une marge d'EBIT ajusté stable par rapport à 2023, à environ 16%, ainsi qu'un résultat net courant par action au-dessus de 1,75 euro sur une base diluée.





Valeurs associées ELIS 20,02 EUR Euronext Paris 0,00%