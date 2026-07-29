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Elis confirme ses objectifs 2026 après un bon premier semestre
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 17:49
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Malgré un environnement macroéconomique mondial dégradé, le spécialiste des services textiles et d'hygiène a affiché des résultats financiers solides au premier semestre 2026. Soutenu par une dynamique commerciale record et la résilience de son modèle d'affaires, le groupe a confirmé l'ensemble de ses perspectives financières pour l'exercice en cours.

Au cours des six premiers mois de l'année 2026, Elis a réalisé un chiffre d'affaires de 2,457 milliards d'euros, en progression de 4,9% en données publiées et de 3,2% en organique. Cette accélération de l'activité fait suite au ralentissement observé fin 2025, et a été portée par un niveau record de signatures de nouveaux contrats dans l'ensemble des métiers et zones géographiques. Le segment Hôtellerie-Restauration ainsi que les vêtements professionnels pour l'Industrie sont restés particulièrement bien orientés.

Au niveau de la rentabilité, l'Ebitda ajusté a augmenté de 4,9%, à 853,8 millions d'euros, soit une marge stable à 34,7% du chiffre d'affaires. L'Ebit ajusté s'est installé à 370 millions d'euros en hausse de 4,6%, affichant là aussi une marge stable à 15,1%.

La société explique toutefois que sa dynamique a été freinée à la fin du semestre en raison de la perte d'un client de la santé publique au Mexique.

Elis a néanmoins confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels et vise notamment une légère amélioration de la marge d'Ebitda et d'Ebit ajustés.

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