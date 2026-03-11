 Aller au contenu principal
Après une année faste, Rheinmetall s'attend à croître encore plus vite
information fournie par Boursorama avec AFP 11/03/2026 à 08:33

Des canons de chars Leopard, à l'usine Rheinmetall d'Unterluess, en juin 2023 (illustration) ( AFP / AXEL HEIMKEN )

Le premier groupe allemand de défense Rheinmetall a connu une forte croissance de son bénéfice opérationnel, de son chiffre d'affaires et de ses commandes en 2025, un mouvement porté par le réarmement européen qui devrait encore s'accélérer cette année.

D'après un communiqué paru mercredi, le résultat opérationnel consolidé du plus gros fabriquant européen de munitions pour chars et pièces d'artillerie a grimpé de 33% sur un an, à un nouveau record d'1,8 milliard d'euros.

Cela est notamment dû à un bond de 29% du chiffre d'affaires à 9,9 milliards d'euros, dans la fourchette haute de sa prévision.

"Nous sommes sur une trajectoire de succès avec nos acquisitions et partenariats, qui nous permettront de continuer à sécuriser notre croissance à long terme", a déclaré le président du directoire Armin Papperger dans le communiqué.

Le dirigeant juge Rheinmetall "indispensable" pour "accroître les capacités de défense de l'Allemagne et de l'Europe", dans un contexte de réarmement du continent face à la guerre en Ukraine et la menace russe.

Le groupe de Düsseldorf (ouest) profite par ailleurs de la hausse des dépenses de défense en Allemagne, où le chancelier Friedrich Merz a promis de faire de la Bundeswehr la plus grande armée conventionnelle d’Europe.

2026 sera encore plus faste, prévoit Rheinmetall: le chiffre d'affaires devrait cette année s'envoler de 40 à 45% et la marge opérationnelle devrait atteindre 19%, contre 18,5% en 2025.

Dans cette perspective, le groupe peut compter sur un carnet de commandes record, s'élevant fin 2025 à 63,8 milliards d'euros, en hausse de 36% sur un an.

Depuis décembre, Rheinmetall étudie la cession de ses activités civiles, principalement dans un marché automobile allemand en crise, pour se concentrer entièrement sur la défense.

L'objectif est d'élargir sa panoplie d'armement, notamment dans le secteur maritime, avec l'acquisition en septembre de la division militaire du groupe de chantiers navals Lürssen, et les satellites.

En 2025, l'essor des ventes a été conséquent dans ses trois divisions, des véhicules blindés (+32%) aux munitions (+27%) en passant par l'électronique de défense (+45%).

La plus petite en termes chiffre d'affaires, cette branche a néanmoins enregistré le plus de commandes en 2025, qui ont quasiment triplé à 14,2 milliards d'euros, notamment grâce au programme de numérisation des forces armées allemandes.

