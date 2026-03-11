Le géant espagnol du prêt-à-porter Inditex a dégagé un nouveau bénéfice record en 2025

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le géant espagnol du prêt-à-porter Inditex, propriétaire de la marque Zara, a annoncé mercredi avoir dégagé le bénéfice le plus élevé de son histoire en 2025, dans un contexte de forte concurrence internationale.

Sur son exercice annuel décalé, qui s'est achevé le 31 janvier, le leader mondial de la mode bon marché a engrangé 6,22 milliards d'euros de bénéfice net, en hausse de 6% par rapport aux 5,88 milliards de 2024, qui constituaient le précédent record, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le groupe présidé par Marta Ortega, fille du multimilliardaire et fondateur d'Inditex Amancio Ortega, explique cette forte croissance par le dynamisme de ses ventes en ligne et en magasin, qui ont atteint au total 39,86 milliards d'euros, contre 38,63 milliards d'euros lors de l'exercice précédent (+3,2%).

Le géant espagnol du textile, propriétaire notamment des marques Zara, Bershka, Stradivarius et Massimo Dutti, emploie plus de 160.000 personnes et gère 5.460 boutiques dans le monde.

Le groupe a précisé mercredi prévoir des investissements à hauteur d'"environ 2,3 milliards d'euros en 2026" pour "continuer à renforcer la croissance à long terme".

En octobre dernier, Inditex avait inauguré un nouveau bâtiment Zara d'une superficie de plus de 200.000 m2 à son siège social basé juste à côté de La Corogne, dans le nord-ouest de l'Espagne.

Ces résultats annoncés mercredi surviennent alors que le groupe espagnol fait face à une concurrence de plus en plus rude dans le secteur avec l'explosion de marques ultra low-cost, comme l'enseigne chinoise Shein, qui déstabilisent les grands acteurs traditionnels du prêt-à-porter.

A cet environnement concurrentiel de la mode bon marché s'ajoute également le climat d'incertitude sous l'administration Trump aux Etats-Unis, l'un des marchés les plus importants d'Inditex après l'Espagne.