Elis annonce la réduction de 1,98% de son capital

* ANNONCE LA RÉDUCTION DE SON CAPITAL PAR ANNULATION D'ACTIONS AUTO-DÉTENUES
* ANNULATION DE 4 705 107 ACTIONS AUTO-DÉTENUES REPRÉSENTANT 1,98% DU CAPITAL SOCIAL
* À L'ISSUE DE CETTE RÉDUCTION DE CAPITAL, LE NOUVEAU CAPITAL SOCIAL D'ELIS S'ÉTABLIT À 232 848 588 EUROS
* À L'ISSUE DE CETTE RÉDUCTION DE CAPITAL, ELIS DÉTIENT TOUJOURS 239 759 ACTIONS AUTO-DÉTENUES, REPRÉSENTANT 0,10% DU CAPITAL SOCIAL
