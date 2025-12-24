 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elis annonce la réduction de 1,98% de son capital
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 07:14

Elis SA ELIS.PA :

* ANNONCE LA RÉDUCTION DE SON CAPITAL PAR ANNULATION D'ACTIONS AUTO-DÉTENUES

* ANNULATION DE 4 705 107 ACTIONS AUTO-DÉTENUES REPRÉSENTANT 1,98% DU CAPITAL SOCIAL

* À L'ISSUE DE CETTE RÉDUCTION DE CAPITAL, LE NOUVEAU CAPITAL SOCIAL D'ELIS S'ÉTABLIT À 232 848 588 EUROS

* À L'ISSUE DE CETTE RÉDUCTION DE CAPITAL, ELIS DÉTIENT TOUJOURS 239 759 ACTIONS AUTO-DÉTENUES, REPRÉSENTANT 0,10% DU CAPITAL SOCIAL

Texte original nGNEb63zHp Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ELIS
23,980 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank