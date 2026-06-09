information fournie par Reuters • 09/06/2026 à 07:03

Elis annonce l'acquisition de RS10 en Espagne

Elis SA ELIS.PA :

* ANNONCE L'ACQUISITION DE RS10 EN ESPAGNE

* RS10 A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 5,5 MLNS D'EUROS EN 2025 ET SERA CONSOLIDÉE DANS LES COMPTES DU GROUPE À COMPTER DU 1(ER) JUIN 2026

Texte original nGNE3P98nG Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)