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Elis a placé avec succès 600 millions d'euros d'obligations
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:49

Elis annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 600 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured). Ces obligations ont une maturité de 6 ans et offre un coupon fixe annuel de 3,875%.

Le carnet d'ordre a été de plus de 2 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de 3 fois.

Le produit net de cette émission sera alloué, d'une part, au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 300 millions d'euros dont la maturité est fixée au 24 mai 2027 et, d'autre part, à l'exécution du programme de rachats d'action de 2026.

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