Elior s'envole après des résultats annuels jugés "solides"
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 10:25

L'action Elior ELIOR.PA s'envole en Bourse jeudi après que le groupe français de restauration collective a publié la veille ses résultats annuels et annoncé ses perspectives pour l'exercice 2025-2026.

Le groupe a renoué avec un résultat net positif pour la première fois depuis 2019 et annoncé le retour du versement d'un dividende.

À la Bourse de Paris, le titre Elior prend 15,43% à 10h05 (9h05 GMT), tandis que le SBF 120 .SBF120 gagne 0,82% au même moment.

Selon Deutsche Bank, Elior a fait état de "résultats solides" pour l'exercice clos et de perspectives "convenables".

Elior a déclaré mercredi avoir enregistré, pour l'exercice 2024-2025, un chiffre d'affaires en croissance organique de 1,3% sur un an.

Selon une note de TP Icap Midcap, ces résultats annuels confirment le redressement de l'activité Restauration collective, "autrefois si problématique", avec un "solide développement organique de +2%" venant compenser le déclin de la division Multiservices.

Pour l'exercice 2025-2026, Elior table sur une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3% et 4%, ainsi qu'une marge d’Ebita ajusté comprise entre 3,5% et 3,7%, soit une amélioration de 20 à 40 points de base.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ELIOR GROUP
3,0440 EUR Euronext Paris +14,52%
SBF 120
6 043,59 Pts Euronext Paris +0,60%
