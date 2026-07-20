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Elior : nouveau rebond, tente de franchir les 2,10 EUR
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 13:33

Elior effectue un nouveau rebond et tente de franchir les 2,10 EUR (MM50) : le titre va s'attaquer à l'obstacle des 2,12 EUR, résistance testée les 3 et 6 juillet, avant d'essayer de rejoindre les 2,20 EUR, le sommet d'un canal haussier inauguré avec le test d'un plancher de 1,85 EUR le 1er juin.

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