Elior: collaboration avec IBM dans l'IA agentique information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Elior a annoncé jeudi qu'il allait collaborer avec IBM en vue de devenir une entreprise axée sur les données, l'intelligence artificielle et l'IA agentique.



Le groupe français de restauration collective explique qu'IBM va lui apporter son expertise dans la mise en place d'agents IA, capables de traiter et d'analyser de manière autonome de grandes quantités de données afin d'optimiser les performances de ses différentes unités opérationnelles.



L'accord va notamment passer par la création d'une 'Agentic AI & Data Factory', une plateforme centralisée qui permettra de gérer et d'orchestrer les agents intelligents déployés dans l'ensemble des pays et des filiales d'Elior.



Le projet doit être conçu en vue d'être flexible et évolutif, avec l'objectif de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque entité et de s'intégrer aux systèmes existants.



L'IA agentique est un système d'intelligence artificielle se composant d'agents d'IA capables d'imiter les capacités humaines de prise de décision pour résoudre les problèmes en temps réel, avec une supervision limitée.





Valeurs associées ELIOR GROUP 2,6640 EUR Euronext Paris +0,30%