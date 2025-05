Eli Lilly:Zepbound plus efficace que Wegovy contre l'obésité information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 12:26









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a présenté hier les résultats détaillés d'un essai clinique comparant son Zepbound (tirzépatide) au Wegovy (sémaglutide), produit par Novo Nordisk, chez des adultes obèses ou en surpoids avec au moins une comorbidité, sans diabète.



À 72 semaines, Zepbound a atteint l'objectif principal et les cinq critères secondaires, montrant une réduction moyenne de poids de 20,2%, contre 13,7% pour Wegovy.



Le taux de participants ayant perdu ≥15 % de leur poids était de 64,6 % sous Zepbound, contre 40,1 % sous Wegovy.



La réduction du tour de taille était aussi supérieure (-18,4 cm contre -13,0 cm). Zepbound a également entraîné moins d'arrêts de traitement pour effets indésirables (6,1 % contre 8,0 %).



Ces données renforcent la position de Zepbound comme option de référence pour la prise en charge de l'obésité, assure Eli Lilly.





