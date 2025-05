Ferrari: la 'Cavalcade' organisée fin mai en Andalousie information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Ferrari fait savoir que la prochaine édition de la 'Ferrari Cavalcade' se tiendra en Andalousie du 25 au 28 mai.



Cet événement exclusif réunira 115 équipages venus de plus de 25 pays pour un parcours de plus de 1 500 km à travers des paysages spectaculaires.



Le 26 mai, le cortège passera notamment par Séville, Arcos de la Frontera et Cadix. Le 27 mai mettra à l'honneur la campagne andalouse et des lieux emblématiques comme le Palacio Portocarrero et le ' Versailles andalou ' de Moratalla. Le 28 mai, les participants traverseront la Sierra de Grazalema et atteindront Marbella, avec un arrêt sur le circuit Ascari.



Enfin, la Cavalcade s'achèvera le 29 mai par une parade en passant par Osuna et Marchena, suivie d'une vente aux enchères caritative au profit de projets éducatifs.





