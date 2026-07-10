Eli Lilly s'apprête à dévoiler de nouvelles données sur le Kisunla

Le géant pharmaceutique américain présentera 16 publications scientifiques lors de la conférence internationale de l'Alzheimer's Association (AAIC) à Londres, confirmant son offensive sur le marché des traitements de la maladie.

Le laboratoire d'Indianapolis a annoncé qu'il présentera pas moins de 16 travaux de recherche, dont trois présentations orales majeures, capitalisant sur ses 35 ans d'investissement dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer.

L'attention des investisseurs et du corps médical sera particulièrement tournée vers la session du 15 juillet. Eli Lilly y dévoilera de nouvelles données cliniques issues des essais TRAILBLAZER-ALZ 6 et de l'extension à long terme de TRAILBLAZER-ALZ 2.

Ces résultats aborderont des questions cruciales pour l'adoption commerciale du Kisunla : l'amélioration du profil de sécurité du médicament (grâce à un protocole de dosage modifié et à un prétraitement aux corticostéroïdes) ainsi que la durabilité des bénéfices cliniques et l'évolution des biomarqueurs sur le long terme.

Diagnostic de rupture : le test sanguin rivalise avec le PET-scan

Outre les traitements, le géant américain se positionne sur le marché émergent et hautement stratégique des diagnostics précoces. Le Dr Samantha Burnham présentera des données démontrant qu'un test de biomarqueurs sanguins (P-tau217) affiche des performances d'identification de la pathologie comparables à celles d'une imagerie cérébrale par PET-scan amyloïde chez des patients asymptomatiques.

Bien que ces tests ne soient pas encore officiellement autorisés pour les personnes ne présentant pas de troubles cognitifs, cette avancée ouvre la voie à une alternative de diagnostic à grande échelle, beaucoup plus accessible et économique que l'imagerie spécialisée.