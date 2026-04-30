Eli Lilly remonte ses fourchettes-cibles pour 2026
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 13:43
De même, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 82 et 85 MdsUSD (et non plus entre 80 et 83 MdsUSD), ainsi que sur une marge de performance de 47 à 48,5% (au lieu de 46 à 47,5%).
Au titre du 1er trimestre 2026, Eli Lilly a vu son BPA ajusté multiplié par plus de 2,5 à 8,55 USD, un niveau dépassant d'environ 25% l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en croissance de 56% à 19,8 MdsUSD.
Le groupe explique cette forte augmentation de son chiffre d'affaires principalement par un bond de 65% de ses volumes, partiellement compensé par la baisse de 13% des prix réalisés, entraînée par ses médicaments phares Mounjaro et Zepbound.
"Une étape clé franchie durant le trimestre a été l'approbation par la FDA de Foundayo, la seule pilule de GLP-1 approuvée pouvant être prise à tout moment de la journée, sans restrictions alimentaires et d'eau", met en avant le PDG David A. Ricks.
"Foundayo augmentera significativement le nombre de personnes pouvant bénéficier des GLP-1. Nous avons aussi fait progresser le pipeline dans les 4 domaines thérapeutiques et continué à investir dans notre croissance future grâce à 4 acquisitions", poursuit-il.
Valeurs associées
|935,180 USD
|NYSE
|+9,82%
A lire aussi
-
Les militants propalestiniens de la "flottille pour Gaza" arrêtés au large de la Crète par l'armée israélienne vont finalement être conduits en Grèce plutôt qu'en Israël, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères israélien. Les autorités avaient d'abord ... Lire la suite
-
Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois ... Lire la suite
-
Le Royaume-Uni a rehaussé jeudi son niveau de menace terroriste d'un cran, à "sévère", évoquant à la fois l'attaque antisémite survenue la veille dans le nord de Londres et une hausse de la "menace islamiste et d’extrême droite". "Aujourd'hui, le niveau national ... Lire la suite
-
Mali: blocus jihadiste sur la capitale Bamako, hommage sous haute sécurité au ministre de la Défense tué
Les jihadistes du JNIM ont commencé jeudi à imposer un blocus routier sur la capitale malienne Bamako où un hommage sous haute sécurité a été rendu au ministre de la Défense, Sadio Camara, tué dans les attaques pendant le weekend contre des positions stratégiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer