Eli Lilly relève ses objectifs 2026, bénéfice au T1 au-dessus des attentes

Eli Lilly LLY.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de ventes annuels, jeudi, après avoir enregistré des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, avec la demande soutenue pour ses médicaments contre l'obésité et le diabète, Zepbound et Mounjaro.

Eli Lilly prévoit de réaliser un bénéfice ajusté compris entre 35,50 et 37,00 dollars par action cette année, contre une prévision antérieure de 33,50 à 35 dollars par action.

Selon les données de LSEG, les analystes anticipaient un bénéfice de 34,55 dollars par action en 2026.

Le médicament anti-obésité à prise orale unique quotidienne d'Eli Lilly, Foundayo, a été lancé au début du mois et a fait l'objet de 3.707 prescriptions aux États-Unis au cours de la semaine achevée le 17 avril, en-deçà des attentes des analystes, qui tablaient sur environ 8.000.

Les investisseurs suivent de près ce lancement, qu'ils considèrent comme un test décisif pour déterminer si Lilly parviendra à grignoter des parts de marché à son concurrent Novo, qui a bénéficié d'un avantage de précurseur sur le marché des médicaments amaigrissants par voie orale.

"Foundayo va considérablement augmenter le nombre de personnes pouvant bénéficier des GLP-1", a déclaré le directeur général David Ricks dans un communiqué.

Le bénéfice ajusté est ressorti à 8,55 dollars par action pour le premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur 6,66 dollars.

Cette performance s'explique principalement par une augmentation des volumes sur ses marchés américains et internationaux, qui a permis de compenser la baisse des prix de vente, selon l'entreprise.

A new York, l'action grimpait de 7% en avant Bourse.

(Rédigé par Christy Santhosh et Mrinalika Roy à Bangalore; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)