Eli Lilly: nomme Thomas J. Fuchs responsable de l'IA

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce la nomination de Thomas J. Fuchs, Dr.sc., en tant que premier responsable de l'IA, à compter du 21 octobre 2024.



Dans ce rôle, il dirigera les initiatives en intelligence artificielle (IA) de l'entreprise, couvrant la découverte de médicaments, les essais cliniques, la fabrication et d'autres fonctions internes.



Avant de rejoindre la laboratoire, Thomas J. Fuchs était doyen et responsable du département IA et santé humaine au Mount Sinai et a occupé divers postes dans des institutions prestigieuses.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 913,75 USD NYSE +1,68%