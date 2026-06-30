Eli Lilly et Pfizer en baisse après l'ouverture d'une enquête par une commission de la Chambre des représentants américaine sur les essais cliniques menés en Chine

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30 juin - ** Les actions des laboratoires pharmaceutiques américains reculent en début de séance après qu’une commission de la Chambre des représentants des États-Unis a adressé un courrier à Eli Lilly, Merck, AbbVie, Pfizer et Bristol Myers Squibb, ouvrant ainsi des enquêtes de sécurité nationale sur leurs essais cliniques menés en Chine, notamment sur des sites situés au Xinjiang et dans des hôpitaux affiliés à l’armée

** Eli Lilly LLY.N recule de 1,3 % à 1 213,55 dollars, Pfizer

PFE.N perd 1,4 % à 24,04 dollars, tandis que Bristol Myers

BMY.N , AbbVie ABBV.N et Merck MRK.N enregistrent de légères baisses

** Des courriers, consultés par Reuters, demandent aux entreprises de fournir d’ici le 17 juillet des détails sur la supervision des essais, la protection des patients, la sécurité des données et la diligence raisonnable

** Merck affirme que la sécurité des patients et l’intégrité éthique sont des priorités de son programme de recherche clinique et qu’elle respecte toutes les directives internationales; AbbVie refuse de commenter

** Pfizer refuse de commenter, se contentant de confirmer avoir reçu la lettre, tandis que Bristol et Lilly n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires

** Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI, estime que « cette enquête est un signe supplémentaire de l’intensification des tensions géopolitiques et de l’objectif plus large du gouvernement américain visant à dissocier l’industrie biopharmaceutique américaine des fournisseurs et des infrastructures d’essais cliniques chinois »

** La commission indique qu’il n’existe aucune preuve d’actes répréhensibles, mais met en garde contre le fait que les essais menés en Chine pourraient soulever des préoccupations éthiques et présenter des risques de divulgation de connaissances biotechnologiques sensibles à l’armée chinoise

** Depuis le début de l’année, MRK a progressé de 22,9 %, ABBV de 11,3 %, LLY de 14,5 % et BMY de 8,6 %, tandis que PFE a reculé de 2,1 %, à la dernière clôture