Eli Lilly et Novo en hausse après avoir conclu un accord sur le prix des médicaments avec l'administration Trump
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du géant pharmaceutique Eli Lilly

LLY.N augmentent de 1,6 % à 941 $ ** Le président américain Donald Trump , Eli Lilly < LLY.N > et Novo Nordisk < NOVOb.CO > dévoilent un accord visant à réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces

** Les actions cotées en bourse de Novo Nordisk NVO.N ont augmenté de 1 %

** Sur TrumpRx, le site Web de vente directe de médicaments de Donald Trump, le prix moyen des injectables et des pilules commencera à 350 dollars par mois ou moins et devrait baisser jusqu'à 245 dollars d'ici deux ans

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action LLY est en hausse de 21,4 % et l'action NVO en baisse de 45,4 % depuis le début de l'année

