Eli Lilly en passe de lancer un médicament oral contre l'obésité au deuxième trimestre, sous réserve de l'approbation des États-Unis
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le directeur financier d'Eli Lilly

LLY.N , Lucas Montarce, a déclaré lundi que la société se préparait à lancer son nouveau médicament oral contre l'obésité, l'orforglipron, aux États-Unis dès le deuxième trimestre de cette année, une fois qu'il aura reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA).

"Si les choses se déroulent comme prévu aux États-Unis, il faut s'attendre à ce que ce produit soit mis sur le marché dès le deuxième trimestre", a déclaré M. Montarce lors de la conférence sur les soins de santé de TD Cowen.

* Lilly a déclaré que l'examen progressait comme prévu et a ajouté que "rien n'a changé" dans sa conviction que la FDA rendra une décision en avril.

* Montarce a déclaré que la société pourrait commencer à expédier la pilule environ une semaine après l'approbation, permettant ainsi un déploiement rapide auprès des patients américains.

* Le mois dernier, Lilly a déclaré qu'elle disposait d'un stock de pré-lancement de sa pilule d'une valeur de 1,5 milliard de dollars .

* Le médicament devra faire face à la concurrence de la pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , le premier médicament oral GLP-1 pour la perte de poids qui a été lancé aux États-Unis en janvier .

* Lilly a ajouté qu'elle s'était déjà préparée à une distribution commerciale complète et qu'elle était en pourparlers avec des gestionnaires de prestations pharmaceutiques afin d'assurer la couverture.

* Pour les marchés en dehors des États-Unis, l'accès généralisé est prévu vers 2027.

