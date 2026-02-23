Eli Lilly en hausse alors que le médicament contre l'obésité de Novo Nordisk ne donne pas les résultats escomptés lors de l'essai de Copenhague

(Mises à jour)

23 février - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 2,8 % à 1 037 $ dans les échanges avant bourse

** Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk

NOVOb.CO déclare que son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, n'a pas atteint le critère principal d'un essai conçu pour montrer qu'il n'était pas inférieur au Tirzepatide du concurrent Eli Lilly dans la réduction du poids corporel

** Novo déclare qu'il prévoit de commencer un essai à dose plus élevée de CagriSema au deuxième semestre 2026, la décision de la FDA américaine étant attendue pour la fin de l'année 2026

** Novo affirme que CagriSema a permis une réduction de 23 % du poids corporel sur 84 semaines, contre 25,5 % pour le tirzepatide d'Eli Lilly dans l'essai

** Les actions cotées en bourse de Novo Nordisk chutent de14,8 % à 40,41 $ avant la mise sur le marché

** J.P.Morgan déclare: "Bien que CagriSema devrait apporter une offre plus compétitive sur le marché pour Novo, nous pensons qu'il sera difficile pour Novo de déloger la part de marché de LLY (particulièrement après les résultats d'aujourd'hui et avec Zepbound bien ancré sur le marché). Par conséquent, nous pensons que LLY disposera d'une plus grande marge de manœuvre pour gagner des parts de marché pour Zepbound au-delà de 2026"

** En 2025, Lilly a baissé de 6,1 % et Novo de 7,7 %