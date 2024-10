Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: données favorables dans la maladie de Crohn information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a fait part lundi de données favorables à un an à l'issue d'une étude de phase 3 consacré au mirikizumab dans le traitement de la maladie de Crohn.



D'après le laboratoire américain, 58,2% des patients traités manifestaient une réponse inflammatoire au bout de 52 semaines de traitement, contre 48,8% pour le Stelara de J&J.



Sur la base de ces résultats, Lilly indique avoir déposé des dossiers en vue d'une commercialisation de son médicament, déjà approuvé dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH), aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et en Chine.



Le mirikizumab est un anticorps monoclonal également étudié dans le traitement d'autres maladies immunitaires telles que le psoriasis.





