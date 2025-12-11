Eli Lilly :des résultats positifs sur le produit Rétatrutide

(AOF) - L’essai clinique de phase 3 évaluant l’efficacité et la sécurité des deux doses expérimentales les plus élevées du produit Rétatrutide, chez des adultes obèses ou en surpoids présentant une arthrose du genou, sans diabète, en traitement additionnel à une alimentation équilibrée et à l’activité physique, ont été positifs. La prise de ce traitement a entraîné une perte de poids significative et des améliorations de la douleur et de la fonction physique à 68 semaines. Le poids corporel a été réduit jusqu’à une moyenne de 28,7% (soit l’équivalent de 32,3kg) et a permis de réduire la douleur.

