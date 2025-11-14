 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 110,11
-1,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly dément tout lien avec Mangoceuticals
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 12:17

Eli Lilly and Company annonce n'avoir aucun lien ni partenariat avec Mangoceuticals, Inc., démentant toute information contraire diffusée dans les médias.

Le laboratoire rappelle avoir poursuivi Mangoceuticals l'an passé et obtenu une injonction permanente.

Par ailleurs, le laboratoire rappelle que bien qu'il n'ait aucun lien ni partenariat avec Mangoceuticals, tout professionnel de santé - y compris ceux travaillant via des plateformes de télémédecine - peut prescrire des médicaments Lilly et envoyer des prescriptions valides, conformes à l'étiquetage, pour des flacons unidoses de Zepbound (tirzepatide) directement à LillyDirect Self Pay Pharmacy Solutions pour exécution.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 022,600 USD NYSE +0,40%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank