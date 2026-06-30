Eli Lilly cède les droits de commercialisation d'un médicament contre le cancer du sein en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (avec les estimations des ventes en Chine et les commentaires d'un analyste de Jefferies) par Andrew Silver

Eli Lilly LLY.N a cédé les droits de commercialisation en Chine continentale de son médicament contre le cancer du sein, le Verzenios, à Innovent Biologics, a annoncé mardi le laboratoire pharmaceutique chinois, alors que son partenaire américain est confronté à la concurrence des génériques sur le deuxième plus grand marché pharmaceutique mondial.

Innovent 1801.HK a indiqué dans un communiqué avoir conclu un accord lui accordant les droits exclusifs de commercialisation de Verzenios, également appelé Verzenio par Lilly, en Chine continentale, précisant que Lilly continuerait à fabriquer, fournir et développer le médicament. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Lilly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant le sort de l’équipe commerciale chinoise chargée du Verzenio, dont la mise sur le marché en Chine a débuté en 2021, selon une publication sur son compte WeChat officiel.

Verzenios a enregistré en Chine un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de yuans (221 millions de dollars) en 2025, contre 1,4 milliard de yuans en 2024, a déclaré à Reuters Cui Cui, responsable du secteur de la santé pour l’Asie chez Jefferies, citant le fournisseur de données PharmCube. Le retrait de Lilly dans un pays où plus de 350 000 patientes reçoivent chaque année un diagnostic de cancer du sein fait suite à l’autorisation locale accordée cette année à une version générique développée par une filiale du groupe pharmaceutique chinois Qingfeng.

“Du point de vue de Lilly, cet accord s'apparente à une stratégie de gestion de fin de cycle de vie, dans laquelle Innovent pourrait apporter son aide grâce à sa solide capacité d'exécution commerciale au niveau local”, a déclaré Mme Cui.

Mme Cui a ajouté qu’elle comprenait que le générique ne pourrait pas être commercialisé avant l’expiration, fin 2029, du brevet de Lilly sur ce composé en Chine.

Lorsqu’un médicament perd sa protection par brevet ou son exclusivité, de nombreuses grandes entreprises pharmaceutiques tentent de s’en débarrasser, a déclaré à Reuters Tony Ren, responsable de la recherche sur le secteur de la santé en Asie chez Macquarie Capital.

Un porte-parole d’Innovent n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant la concurrence des génériques.

Qingfeng Pharmaceutical Group n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ses projets de lancement de génériques.