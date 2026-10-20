Eli Lilly atteint un niveau record dans le sillage de la remontée des valeurs du secteur de la santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action d'Eli Lilly LLY.N , le plus grand laboratoire pharmaceutique au monde, bondit de 5,45% pour atteindre un plus haut historique à 1.307,91 dollars

** Le précédent plus haut sur 52 semaines de l'action était de 1.292,65 dollars

** Les analyses de Wall Street concernant ce titre, dont la capitalisation boursière atteint un billion de dollars, sont majoritairement optimistes: 29 analystes recommandent “d’acheter” ou “d’acheter fortement”, 3 conseillent de “conserver” et 1 recommande de “vendre”, avec un objectif de cours médian de 1.380,50 dollars, selon les données de LSEG

** LLY a élargi son portefeuille de médicaments grâce à une série d’acquisitions et d’accords de licence, en utilisant les solides flux de trésorerie générés par ses médicaments contre le diabète et pour la perte de poids afin de financer une stratégie plus ambitieuse en matière d’opérations

** D'autres grands laboratoires pharmaceutiques, notamment Amgen AMGN.O , Pfizer PFE.N , Johnson & Johnson JNJ.N et AbbVie ABBV.N , ont également progressé en début de séance, tandis que l'indice S&P 500 Healthcare .SPXHC a atteint un niveau record

** En tenant compte de la progression enregistrée lors de cette séance, l'action LLY affiche une hausse d'environ 21% depuis le début de l'année