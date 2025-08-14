Eli Lilly ajuste ses prix et réaffirme son engagement industriel aux USA
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 16:51
Aux États-Unis, le groupe met en avant la baisse de 70% du prix de l'insuline et le plafonnement à 35 USD par mois, ainsi que l'extension de Lilly Direct pour améliorer l'accès aux traitements.
Depuis 2020, Lilly a engagé plus de 50 MdUSD dans l'expansion de sa production américaine, et 5 MdUSD à l'international.
L'entreprise s'oppose aux tarifs douaniers sur les produits pharmaceutiques et appelle à des incitations stratégiques pour renforcer la production et la chaîne d'approvisionnement américaines tout en préservant l'accès, l'innovation et l'accessibilité.
