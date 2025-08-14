Eli Lilly ajuste ses prix et réaffirme son engagement industriel aux USA information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 16:51









(Zonebourse.com) - Eli Lilly annonce intensifier ses efforts pour harmoniser les prix de ses médicaments entre marchés développés, avec des hausses prévues notamment en Europe d'ici au 1er septembre, incluant un accord avec le gouvernement britannique sur Mounjaro (le prix catalogue devrait augmenter de 170% au Royaume-Uni).



Aux États-Unis, le groupe met en avant la baisse de 70% du prix de l'insuline et le plafonnement à 35 USD par mois, ainsi que l'extension de Lilly Direct pour améliorer l'accès aux traitements.



Depuis 2020, Lilly a engagé plus de 50 MdUSD dans l'expansion de sa production américaine, et 5 MdUSD à l'international.



L'entreprise s'oppose aux tarifs douaniers sur les produits pharmaceutiques et appelle à des incitations stratégiques pour renforcer la production et la chaîne d'approvisionnement américaines tout en préservant l'accès, l'innovation et l'accessibilité.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 672,840 USD NYSE +1,83%