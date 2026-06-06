Eli Lilly affirme que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité permet, entre autres, de réduire l'apnée du sommeil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a présenté samedi aux professionnels de santé les résultats d'un essai clinique montrant que le retatrutide, son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, réduisait la gravité de l'apnée du sommeil, tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs au genou.

* Dans le cadre d'un essai de phase 3, Lilly a constaté qu'une injection hebdomadaire de retatrutide réduisait de 60,6 % la gravité de l'apnée obstructive du sommeil modérée à sévère chez les adultes obèses. Le médicament plus ancien de Lilly, le Zepbound, est déjà approuvé pour cette affection.

* Dans le cadre de ce même essai, Lilly a constaté que le médicament réduisait les douleurs liées à l'arthrose du genou jusqu'à 73,1 %. Ces résultats ont été présentés lors d'une conférence de l'American Diabetes Association à La Nouvelle-Orléans.

* Lilly avait précédemment divulgué les résultats des deux études présentées samedi, montrant que les patients obèses avaient perdu 28 % de leur poids corporel et que les adultes atteints de diabète de type 2 avaient connu des baisses significatives de leur glycémie.

* Dans l'une des études, 2 % des patients diabétiques ayant pris la dose la plus faible du médicament ont présenté des événements cardiovasculaires indésirables majeurs. Ces événements n'étaient pas nécessairement causés par le médicament, selon les résultats détaillés publiés samedi dans The Lancet.

* Le retatrutide est le médicament expérimental « triple G » de Lilly, qui cible le GLP-1, une deuxième hormone liée à l’obésité appelée GIP et les récepteurs de l’organisme pour une troisième hormone appelée glucagon.

* La société basée dans l'Indiana et ses concurrents, dont le danois Novo Nordisk NOVOb.CO , se livrent une course effrénée pour dominer le marché en plein essor des médicaments contre l'obésité et le diabète.