Eli Lilly: acquisition de Verve Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 14:06









(CercleFinance.com) - Le laboratoire américain Eli Lilly a annoncé mardi qu'il allait racheter Verve Therapeutics pour un montant susceptible d'atteindre 1,3 milliard de dollars en vue de renforcer son portefeuille de traitements des maladies cardiovasculaires.



L'offre du groupe pharmaceutique basé à Indianapolis fait ressortir un prix de 10,5 dollars par action en numéraire représentant une prime de 113% par rapport au cours de Bourse pondéré de Verve sur les 30 dernières séances à la clôture d'hier.



La transaction va donner accès à Lilly à la technologie d'édition génétique conçue par la société de Boston, qui vise les causes sous-jacentes de la maladie cardiovasculaire athérosclérotique (ASCVD), avec pour ambition d'offrir des thérapies administrées une seule fois dans la vie.



Le programme phare de la société, Verve-102, cible le gène PCSK9, un régulateur clé des taux de cholestérol, destiné notamment aux patients atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HeFH), une affection qui touche environ une personne sur 250, ainsi qu'à certains malades souffrant de coronaropathie précoce.



Ce candidat-médicament, actuellement en essai clinique de phase 1b, bénéficie d'une procédure accélérée ('fast track') auprès de la FDA américaine.



D'après Lilly, Verve-102 pourrait devenir la première thérapie d'édition génétique in vivo à large échelle, transformant le traitement des maladies cardiovasculaires d'un modèle chronique à une intervention unique.



Il est prévu que les actionnaires de Verve reçoivent également un droit de valeur conditionnelle (CVR) non négociable leur permettant de toucher jusqu'à trois dollars supplémentaires par action, sous certaines conditions réglementaires et cliniques, ce qui porterait la valeur totale de la transaction à environ 1,3 milliard de dollars.





