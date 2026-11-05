Elf enregistre une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre grâce à ses actions marketing et à son expansion en Europe

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(Ajoute des détails tirés de la conférence téléphonique sur les résultats tout au long du texte)

par Arriana McLymore

La société de cosmétiques Elf Beauty a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , passant d'une fourchette de 18 à 20 % à celle de 22 à 24 %, ses campagnes marketing et l'expansion internationale de sa marque de prestige Rhode devant continuer à attirer les consommateurs.

Le chiffre d’affaires net d’Elf ELF.N a augmenté de 51 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 520,8 millions de dollars, dépassant ainsi les prévisions de Wall Street qui s’élevaient à 470,3 millions de dollars. La société, basée à Oakland, en Californie, a indiqué que cette croissance était tirée par les ventes au détail et en ligne, tant aux États-Unis qu’à l’international.

"75 % des adeptes de Rhode se trouvent en dehors des États-Unis, nous savons donc que la croissance internationale représente une opportunité majeure pour la marque", a déclaré à Reuters Mandy Fields, directrice financière d’Elf.

Les jeunes consommateurs se tournent de plus en plus vers les marques de prestige dans le domaine des cosmétiques et des soins de la peau, une tendance qu’Elf observe également chez Rhode, qu’elle a rachetée en août dernier.

Elf a réinvesti 52 millions de dollars provenant des remboursements de droits de douane au titre de l’IEEPA dans des campagnes marketing et dans la baisse des prix d’environ 10 % de ses produits. Mme Fields a précisé que, compte tenu du caractère

"ponctuel" de ces remboursements de droits de douane, les dépenses marketing ne devraient pas rester constantes l’année prochaine.

"Nous devrons ajuster ces (dépenses marketing) à mesure que nous entrerons dans le prochain exercice fiscal", a-t-elle déclaré.

Elf concentre désormais l’allocation de ses capitaux sur la croissance de l’activité, les investissements dans la technologie et l’IA, ainsi que sur la présence de la marque dans les magasins, a précisé Mme Fields.

* Rhode s’est implantée dans 19 pays européens via les magasins Sephora de LVMH LVMH.PA . La marque est présente dans moins de 40 % des magasins Sephora, ont précisé les dirigeants d’Elf.

* La société s'attend à une compression de sa marge brute à mesure que Rhode s'étend dans davantage de magasins physiques, mais continue de tabler sur des marges bénéficiaires solides.

* Le résultat net s’est élevé à 30,0 millions de dollars selon les normes GAAP, manquant les estimations qui s’élevaient à 34,9 millions de dollars.

* La marge brute a augmenté d’environ 160 points de base pour atteindre 71 %, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 70,2 %.

* Les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) ont augmenté de 69,0 millions de dollars pour atteindre 300,1 millions de dollars, en raison d’une hausse des dépenses de marketing, de merchandising et de distribution aux États-Unis et à l’international. Les analystes tablaient sur des dépenses de 277,8 millions de dollars.

* Elf prévoit d’étendre sa gamme de produits capillaires à d’autres magasins en utilisant une stratégie similaire à celle appliquée à sa gamme de soins de la peau, a déclaré le directeur général Tarang Amin lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société mercredi.