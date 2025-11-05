Elf Beauty plonge après des prévisions annuelles inférieures à celles du marché en raison des pressions exercées sur les coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 novembre - ** Les actions d'Elf Beauty ELF.N ont baissé de 24% à 91,04 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations du marché , en raison de la hausse des coûts due aux tarifs douaniers

** Le chiffre d'affaires net de l'exercice devrait se situer entre 1,55 et 1,57 milliard de dollars, contre 1,65 milliard de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

** Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 2,80 et 2,85 dollars par action, ce qui est largement inférieur aux estimations de 3,58 dollars par action.

** Les ventes trimestrielles de 343,9 millions de dollars sont inférieures aux estimations du marché, alors que les analystes tablaient sur 366,4 millions de dollars.

** L'action a baissé de ~6% depuis le début de l'année