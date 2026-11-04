Elf Beauty en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre - ** L'action du fabricant de cosmétiques Elf Beauty ELF.N progresse de 3 % à 117 dollars lors des négociations après clôture
** La société relève ses objectifs annuels, misant sur une forte demande pour ses produits à prix abordables
** Elle prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 2 003 millions et 2 029 millions de dollars, contre des estimations précédentes de 1 938 millions à 1 968 millions de dollars
** La société prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 3,82 et 3,86 dollars, contre des prévisions antérieures de 3,50 à 3,55 dollars
** La marge brute du deuxième trimestre a augmenté d’environ 760 points de base pour atteindre 77 %, dont environ 30 points de base liés aux remboursements supplémentaires des droits de douane au titre de l’IEEPA
** ELF dépasse également les estimations trimestrielles
** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 50 % depuis le début de l’année
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