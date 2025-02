Electronic Arts va accélérer les rachats d'actions

(AOF) - Electronic Arts est attendu dans le vert à Wall Street. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le concurrent d’Ubisoft a généré un bénéfice net de 293 millions de dollars, soit 1,11 dollar par action, contre un profit de 290 millions de dollars, représentant 1,07 par action, un an plus tôt. En données ajustées (net bookings), le chiffre d'affaires a reculé de 6,4% à 2,215 milliards de dollars alors que le marché visait 2,21 milliards de dollars.

"Aujourd'hui, nous avons annoncé notre intention de procéder à un rachat accéléré d'actions pour un montant de 1 milliard de dollars, ce qui devrait porter le total des rachats d'actions à 2,5 milliards de dollars au cours de la première année de notre autorisation de 5 milliards de dollars", a déclaré Stuart Canfield, directeur financier d'Electronic Arts. "Cela reflète à la fois notre confiance dans la stratégie à long terme d'EA et notre capacité à trouver un équilibre entre l'investissement dans la croissance et le rendement du capital.

Sur l'exercice, Electronic Arts vise entre 7 et 7,15 milliards de dollars de net bookings et un bénéfice par action ajusté compris entre 6,25 dollars et 6,65 dollars. Le marché vise 7,15 milliards de dollars et 6,69 dollars.

