Danone se réjouit de vendre toujours plus, notamment ses produits axés santé

Après une baisse de son bénéfice net et avec un chiffre d'affaire relativement stable, le géant de l'agroalimentaire Danone a insisté mercredi sur la hausse de ses volumes de ventes et une stratégie payante de recentrage sur les produits de santé, avec deux acquisitions récentes.

Les ventes de la maison mère des yaourts Activia ou Alpro, des eaux Evian et des petits pots Blédina au premier semestre sont relativement stables (-0,1%) à 13,74 milliards d'euros, pénalisées par l'appréciation de l'euro face à d'autres devises et par les effets de la vente d'Horizon Organic et Wallaby aux Etats-Unis, selon un communiqué du groupe publié mercredi.

Le bénéfice net baisse de près de 15% à 1,04 milliard d'euros, en raison notamment de dépréciations d'actifs non détaillés et "des coûts liés à des projets de transformation" en Europe et en Indonésie.

Mais en dehors de ces effets exceptionnels et à données comparables, le groupe met en avant une croissance de son chiffre d'affaires de 4,2%, portée par une augmentation "compétitive" des volumes plus que des prix, a déclaré à l'AFP le directeur financier, Juergen Esser.

La marge opérationnelle courante - indicateur de rentabilité scruté par les investisseurs - progresse de 12,7 à 13,2% au premier semestre. "C'est une performance très solide" par rapport au reste de l'industrie, a ajouté Juergen Esser.

"Dans un environnement volatil et incertain, nous continuons à redoubler d'efforts pour renforcer nos fondamentaux, soutenir nos plateformes de croissance telles que les produits hyper-protéinés, la nutrition médicale, Alpro ou encore (le lait infantile) Aptamil", a déclaré le directeur général Antoine de Saint-Affrique, cité dans le communiqué.

Sous sa houlette, Danone a dans un premier temps cédé des activités qui représentaient environ 10% de son chiffre d'affaires pour se recentrer sur les produits les plus rentables.

- Acquisitions sur la santé -

Le groupe a annoncé en début d'année lors de ses résultats annuels entamer la deuxième partie de son plan stratégique, concrétisée par deux acquisitions au deuxième trimestre.

Danone a pris une participation majoritaire, dont le montant n'a pas été communiqué, dans Kate Farms, une entreprise américaine spécialisée dans la nutrition médicale à base végétale. L'opération a été finalisée début juillet et lui permet de faire un premier pas dans la nutrition entérale (par tubes, à l'hôpital) aux Etats-Unis.

En juin, le géant agroalimentaire a aussi annoncé l'acquisition de The Akkermansia Company, spécialisé dans la recherche de biotiques de nouvelles générations destinés à réduire l'inflammation intestinale, un procédé "qu'on pourra très vite utiliser pour nos produits dans la nutrition spécialisée, mais aussi pour les yaourts", a précisé à l'AFP le directeur financier, Juergen Esser.

"Notre portefeuille axé sur la santé a vraiment une croissance plus rapide que celle de l'industrie, avec des moteurs comme les yaourts riches en protéines ou la nutrition infantile", a-t-il ajouté.

Cela se voit particulièrement dans la croissance de la division nutrition spécialisée au deuxième trimestre (+4,7% à 2,3 milliards d'euros, +8,7% en données comparables avec une différence surtout due aux effets de change) quand le secteur traditionnel des produits laitiers et végétaux est en baisse de 1,1% à 3,26 milliards d'euros (+3% en données comparables).

Les eaux ont été pénalisées par la météo, particulièrement sur le continent américain, et perdent 5,7% à 1,34 milliard (-0,5% en données comparables).

Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre (6,91 milliards d'euros) est en légère baisse (+4,2% en données comparables) surtout touché par l'impact de l'appréciation de l'euro en l'absence d'effet de périmètre.

En revanche, la multinationale anticipe très peu d'impact des droits de douane américains puisqu'elle produit aux Etats-Unis pour le marché local et exporte peu.

Sur le plan géographique, quand le concurrent Nestlé a vu ses ventes plombées par l'environnement déflationniste en Chine, Danone réalise en Asie et Océanie (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande) ses meilleures performances, notamment sur la nutrition spécialisée.

"La performance notablement solide en Chine sur la nutrition étouffera les inquiétudes", notent les analystes de Jefferies, soulignant que des pressions concurrentielles sur le marché des produits protéinés en Chine et aux Etats-Unis pourraient arriver au deuxième semestre. "Mais pour le moment, Danone semble certainement gagner."