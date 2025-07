Est-ce le moment d’acheter IBM ? Notre avis et analyse de l’action en Bourse

ibm (Crédits: Unsplash - Carson Masterson)

IBM a dévoilé des résultats trimestriels au-dessus des attentes, confirmant une dynamique particulièrement favorable pour l'année 2025. Avec une croissance à deux chiffres des revenus dans le Software et l'Infrastructure, une forte expansion des marges, la génération de cash-flow solide, et un relèvement des objectifs annuels, etc. Tous les voyants sont au vert pour le géant de l'informatique, qui tire pleinement parti de l'engouement pour l'intelligence artificielle.

Dans cet article, nous vous proposons une analyse complète de l'action IBM en Bourse, à travers l'analyse des dernières publications financières de la société, et son positionnement stratégique dans l'univers technologique. Faut-il investir en Bourse dans l'action IBM ? Retrouvez pour répondre à cette question notre analyse fondamentale et notre analyse technique, afin de déterminer le potentiel de l'action IBM en 2025.

Nous vous rappelons que vous pouvez investir dans l'action IBM uniquement depuis l'un des meilleurs compte-titres car il est impossible de se positionner sur le titre IBM depuis un PEA, y compris l'un des meilleurs PEA, puisque cette action n'est pas éligible au plan épargne en actions, son siège social étant situé aux États-Unis. Attention à sélectionner l'un des meilleurs courtiers Bourse pour profiter de frais de courtage avantageux et de produits et services adaptés à votre profil d'investisseur.

Quels sont les derniers résultats de IBM en 2025 ?

IBM a annoncé une performance financière remarquable pour le 2ème trimestre 2025, confirmant sa capacité à croître. Le chiffre d'affaires IBM atteint 17 milliards de dollars, en hausse de +8 % en données publiées et de +5 % à taux de change constants, porté par une dynamique particulièrement forte dans les segments Software (+10 %) et Infrastructure (+14 %). À noter la progression spectaculaire d'IBM Z, qui bondit de +70 %, soutenant la croissance de l'activité infrastructurelle dans son ensemble.

Les bons résultats IBM ne s'arrêtent pas là : la marge brute s'élève à 58,8 % en données GAAP, en amélioration de 2 points sur un an, et la marge d'exploitation (non-GAAP) atteint même 60,1 %, en hausse de 2,3 points. Le bénéfice net IBM progresse de +20 %, à 2,2 milliards de dollars, tandis que le BPA (bénéfice par action) s'établit à 2,31 dollars, en hausse de +18 %.

Enfin, le free cash-flow IBM ressort à 2,8 milliards de dollars, en progression de 200 millions sur un an. Fort de ce solide premier semestre, IBM relève ses prévisions annuelles et anticipe désormais plus de 13,5 milliards de dollars de free cash-flow pour l'ensemble de l'année. Une preuve supplémentaire de la solidité du modèle économique du groupe IBM et de sa capacité à conjuguer croissance, rentabilité et accumulation de trésorerie.

Quelle est la position de IBM dans le secteur de la tech en 2025 ?

IBM reste un acteur incontournable du secteur technologique au niveau mondial, avec un positionnement unique centré sur l'intelligence artificielle d'entreprise, le cloud hybride et les infrastructures critiques. Contrairement à des géants comme Microsoft, Google ou Amazon, davantage tournés vers l'IA grand public ou l'infrastructure cloud à très grande échelle, IBM se concentre sur l'accompagnement des grandes organisations dans le déploiement d'outils d'IA responsables, sûrs et adaptés à leurs besoins métier.

Avec sa plateforme Watsonx, IBM propose une suite complète pour développer, entraîner, gouverner et déployer des modèles d'IA générative en entreprise. Le groupe IBM met également en avant sa capacité à offrir un cadre robuste en matière de conformité, de transparence et de sécurité, trois exigences clés pour les secteurs réglementés (finance, santé, secteur public). Par ailleurs, l'intégration de l'IA dans les solutions d'automatisation, de cybersécurité et de gestion de données renforce la valeur ajoutée d'IBM pour ses clients.

En 2025, IBM revendique un “book of business” de plus de 7,5 milliards de dollars en IA générative, signe que sa stratégie porte ses fruits. Face à des concurrents comme Microsoft (Azure AI, Copilot), Google (Vertex AI, Gemini) ou Amazon (Bedrock, SageMaker), IBM se différencie par une approche sectorielle pointue, une forte expertise historique en infrastructures critiques (IBM Z), et une capacité à fédérer IA, cloud et consulting dans une même chaîne de valeur.

Faut-il investir dans l'action IBM ? Notre avis et analyse fondamentale

Si les résultats trimestriels d'IBM sont indéniablement solides, l'analyse fondamentale de l'action IBM incite à une certaine prudence. D'après les données de Value Investing Screener, la société IBM affiche une profitabilité remarquable, soutenue par des marges en nette amélioration et une génération de cash-flow robuste. Le management est d'ailleurs salué pour son exécution stratégique, sa rigueur opérationnelle et sa capacité à capitaliser sur les tendances de fond comme l'intelligence artificielle d'entreprise.

Cependant, tout n'est pas aussi parfait qu'il y paraît au premier regard. Le taux de croissance du chiffre d'affaires demeure modeste, en particulier sur le segment Consulting, quasi stable à taux de change constants. Plus globalement, IBM reste une entreprise mature, dont la croissance organique peine à décoller au-delà des 5 % par an, malgré les investissements dans l'IA et le cloud hybride.

Autre point de vigilance, c'est la valorisation actuelle de l'action IBM en Bourse qui semble déconnectée de ses fondamentaux. Le PER (Price to Earnings Ratio) s'établit à 47,82, soit plus du double de la moyenne du secteur technologique (19,44). Ce niveau reflète des anticipations particulièrement optimistes du marché quant à la transformation d'IBM, mais introduit un risque de déception si les résultats à venir ne confirment pas cette montée en puissance.

Comme l'illustre le graphique en étoiles ci-dessous, l'action IBM excelle sur les critères de rentabilité et de qualité du management, mais pêche sur la valorisation et la croissance, deux dimensions cruciales pour juger de l'attractivité d'un investissement à long terme.

Analyse fondamentale de l‘action IBM – Value Investing Screener

Source : Value Investing Screener

Jusqu'où peut monter l'action IBM ? Notre avis et analyse technique

Sur le graphique journalier, on observe que l'action IBM a inscrit un plus-haut historique à 295 dollars début juillet 2025, avant de revenir sur les 280 dollars. À court terme, deux niveaux de résistance majeurs sont à surveiller sur l'action IBM : les 285 dollars, qui bloque actuellement la progression du titre IBM, et les 295 dollars, dernier sommet historique.

Analyse Technique de l'action IBM en Bourse

Source : ProRealTime Web

Une cassure franche de ces niveaux de résistance pourrait ouvrir la voie à de nouveaux records pour le cours de Bourse IBM. À l'inverse, en l'absence de signal haussier, le titre IBM semble se diriger vers un important support autour des 260 dollars, qui pourrait constituer un point d'entrée intéressant pour les investisseurs à long terme.

En cas de cassure de ce support, la prochaine zone de support pour l'action IBM se situe à 230 dollars, voire 190 dollars dans un scénario pessimiste.

Faut-il acheter IBM en 2025 ? Avis Café de la Bourse

Invertir en Bourse dans l'action IBM en 2025 peut être une bonne idée. En effet, l'action IBM présente de solides arguments pour un investissement en 2025 avec des résultats financiers robustes, mais il reste essentiel d'adopter une approche stratégique. Pour les investisseurs long terme, deux stratégies peuvent être envisagées sur le titre IBM : attendre un retour du cours de Bourse sur des niveaux de support clés (260 $, voire 230 $) afin de se positionner dans de bonnes conditions, ou bien opérer via une stratégie de DCA (Dollar Cost Averaging) ou plan d'investissement pour lisser les points d'entrée dans le temps, sans avoir à suivre les marchés au quotidien.

Du côté des traders les plus actifs, plusieurs options sont aussi envisageables, car il est possible de se positionner sur les cassures de résistance (285 $ ou 295 $) pour profiter d'une accélération haussière, ou les cassures de support pour anticiper des mouvements de corrections. Les rebonds techniques sur les zones de support constituent aussi des opportunités intéressantes pour des stratégies de court à moyen terme. Dans tous les cas, l'achat d'IBM en 2025 mérite une approche disciplinée, adaptée au profil et aux objectifs de chaque investisseur.

